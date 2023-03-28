"Перебили все планы": Сергей Притула признался, что им с женой помешало зачать четвертого ребенка

У бывшего шоумена и волонтера Сергея Притулы большая семья с тремя детьми. Однако до начала полномасштабной войны он с женой Екатериной планировал еще одного ребенка. Однако определенные события помешали этому.
Об этом он рассказал в интервью Юлии Бориско.
Сергей женат на Екатерине Сопельник, и вместе пара воспитывает двух дочерей Соломию и Стефанию. Кроме того, у Сергея есть сын от первого брака Дмитрий. Притула никогда не скрывал, что хочет быть многодетным отцом, потому с женой решили зачать еще одного ребенка.
Однако война помешала осуществлению.
"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня со своим грбанным Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне тяжело создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем две-три недели. Месяц - максимум", - рассказал волонтер.
По его словам, человек может просто сидеть дома и к нему, как в Запорожье или Днепре, прилетит ракета. Именно эти мысли беспокоят семьянина.
В 2007 году Сергей познакомился с первой женой Юлией Андрийчук, через год у пары родился сын Дмитрий. После развода Притула взял сына под свою опеку.
В 2015 году шоумен женился на Екатерине Сопельник, которая родом из Донецка. Вместе супруги воспитывают двух дочерей, 5-летнюю Соломию и годовалую Стефанию, а также 14-летнего Дмитрия.
Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_uа)
Ранее Сергей Притула поделился, вернется ли в шоубизнес после войны.
Смотрите также, какую технику приобрел фонд Притулы на деньги украинцев.