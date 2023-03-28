"Перебили все планы": Сергей Притула признался, что им с женой помешало зачать четвертого ребенка

Почему Притула не смог стать отцом

Сергей женат на Екатерине Сопельник, и вместе пара воспитывает двух дочерей Соломию и Стефанию. Кроме того, у Сергея есть сын от первого брака Дмитрий. Притула никогда не скрывал, что хочет быть многодетным отцом, потому с женой решили зачать еще одного ребенка.

Однако война помешала осуществлению.

"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но ср*ная русня со своим грбанным Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне тяжело создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем две-три недели. Месяц - максимум", - рассказал волонтер.

По его словам, человек может просто сидеть дома и к нему, как в Запорожье или Днепре, прилетит ракета. Именно эти мысли беспокоят семьянина.

Что известно о семье Притулы

В 2007 году Сергей познакомился с первой женой Юлией Андрийчук, через год у пары родился сын Дмитрий. После развода Притула взял сына под свою опеку.

В 2015 году шоумен женился на Екатерине Сопельник, которая родом из Донецка. Вместе супруги воспитывают двух дочерей, 5-летнюю Соломию и годовалую Стефанию, а также 14-летнего Дмитрия.

Семья Сергея Притулы (фото: instagram.com/siriy_uа)