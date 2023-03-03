Перші "народні Спартани": Притула показав бронетехніку, яку купили за донати українців (фото)

Сергій Притула показав перші "народні Спартани", які закупили за донати українців. Фонд придбав рекордну кількість бронетехніки - 101 одиницю. Перша партія уже прибула в Україну.

Як виглядають "народні Спартани"

"101 Спартан. Саме таку рекордну кількість закупив фонд за кошти, які ви всі донатили. Це унікальна подія, коли народ купив своєму війську стільки броні. Першу партію 24 зі 101 вже передали військовим", - заявив Притула у себе на сторінці в Instagram.

Також він подякував усім українцям та підприємствам, які пожертвували гроші у фонд та закликав продовжувати відправляти кошти на потреби армії.

"Хіба можливо підкорити країну, для якої немає слова неможливо. Коли за нами і правда, і весь світ. І коли нашим захисникам щось необхідно, ми просто скидаємось грошима і просто купуємо те, що їм треба", - додав волонтер.

Перша партія "народних Спартанів" прибула в Україну (фото: Фонд Сергія Притули)

У скільки українцям обійшлися бронетранспортери

У листопаді фонд оголосив збір 200 млн грн на купівлю 50 британських бронетранспортерів Spartan. Тоді за півтори доби зібрали 236 млн грн.

На цю суму придбали 101 одиницю техніки: бронетранспортери Spartan, машини для їх ремонту та евакуації FV434, а також медевакуаційні машини, командні Sultan, штурмові FV432 Bulldog та евакуатори бронетехніки Samson.

За зібрані фондом кошти закупили 101 Спартан (фото: Фонд Сергія Притули)

У фонді зазначають, що "народні Спартани" надійдуть в Україну кількома партіями з огляду на складність логістики.

"Бронетехніка пройшла обслуговування у Великобританії. Вона підготовлена до установки зв’язку та озброєння. Усі бронемашини ми одразу передаємо Командуванню Сухопутних військ ЗСУ для подальшого розподілу", - йдеться у повідомленні.

Сергій Притула показав "народні Спартани" (фото: Instagram/prytula.ua)