Украинцам рассказали, как можно увеличить пенсию: держите инструкции

Минимальная пенсия в Украине

Минимальная пенсия в Украине на данный момент составляет 1769 гривен. У многих пенсионеров повышение двигается очень медленно – в среднем на 100 гривен раз в полгода-год. Но есть варианты, при которых можно пересмотреть суммы выплат.

Минимальную пенсию сейчас получают те, у кого не хватает стажа при выходе на отдых. При необходимом стаже для женщин в 30 лет (для мужчин в 35 лет), пенсионные выплаты автоматически становятся больше – 2200 гривен. Для женщин с таким же стажем, но в возрасте от 65 лет пенсия уже составляет 2400 гривен.

С 1 октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет начнут выплачивать еще одну прибавку – в размере 400 гривен.

Пенсию могут пересчитать за другой период

Если при начислении пенсии посчитали период (5 лет), который оплачивался меньшей зарплатой, то можно обратиться в органы Пенсионного фонда со справкой о заработках за другой период работы и попросить сделать пересчет.

"Заработная плата за период страхового стажа до 1 июня 2000 года учитывается для начисления пенсии на основании документов о насчитанной заработной плате, выданные в порядке, установленном законодательством, при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами. За период страхового стажа с 1 июля 2000 года – по данным, которые есть в системе персонифицированного учета", - объяснил специалист.

Не хватает стажа

Тем, кому стажа не хватает, могут его просто докупить. Это могут сделать жители Украины, которые находятся в системе общеобязательного государственного страхования на протяжении периода, обозначенному в договоре о добровольном участии, но не менее одного года.

"Договором о добровольном участии может быть предусмотрена одноразовая оплата единого взноса за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 1 января 2004 по 31 декабря 2010). Сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженный на коэффициент 2. Таким образом, в настоящее время стоимость одного месяца страхового стажа при единовременной оплате за прошлые периоды составляет 2640,00 грн (6000 х 22% х 2). Для заключения договора добровольного страхования необходимо обращаться с соответствующим заявлением в налоговую службу", - объяснили специалисты.