Работающим пенсионерам пересчитали пенсии: сколько добавят в июне
Плановый перерасчет пенсий в Украине будет проведен с 1 апреля 2021 года. Однако дополнительные деньги пенсионеры начнут получать только в июне.
Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире UA Перший.
"Что касается автоматического перерасчета пенсий, который будет введен в июне, он будет проведен для тех, кто отработал очередные два года. Он будет проведен с 1 апреля, и соответственно в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май", - сказал он.
Шамбир сообщил, задержка в этом году вызвана тем, что в Украине введена квартальная отчетность, а ПФУ должен брать данные о работе и страховом стаже по февраль. "Отчеты подаются до 9 мая, и соответственно мы имеем обработанную информацию, чтобы в июне месяце (проводить перерасчет)", - сказал он.
Советник министра сообщил, что после перерасчета среднее повышение месячной пенсии составит 170-180 гривен.
Напомним, согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Таким образом, перерасчет пенсий будет проведен не для всех граждан. По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч.
Отметим, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.