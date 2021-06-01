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Работающим пенсионерам пересчитали пенсии: сколько добавят в июне

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Украина, Вторник 01 июня 2021 15:47
Работающим пенсионерам пересчитали пенсии: сколько добавят в июне Фото: перерасчет пенсий проведут на сумму 170-180 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Плановый перерасчет пенсий в Украине будет проведен с 1 апреля 2021 года. Однако дополнительные деньги пенсионеры начнут получать только в июне.

Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире UA Перший.

"Что касается автоматического перерасчета пенсий, который будет введен в июне, он будет проведен для тех, кто отработал очередные два года. Он будет проведен с 1 апреля, и соответственно в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май", - сказал он.

Шамбир сообщил, задержка в этом году вызвана тем, что в Украине введена квартальная отчетность, а ПФУ должен брать данные о работе и страховом стаже по февраль. "Отчеты подаются до 9 мая, и соответственно мы имеем обработанную информацию, чтобы в июне месяце (проводить перерасчет)", - сказал он.

Советник министра сообщил, что после перерасчета среднее повышение месячной пенсии составит 170-180 гривен.

Напомним, согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Таким образом, перерасчет пенсий будет проведен не для всех граждан. По данным Госстата, на сегодня в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч.

Отметим, плановая индексация пенсий в 2021 году прошла с 1 марта с коэффициентом 1,11 и коснулась 8 миллионов пенсионеров. Однако дополнительные выплаты получили не все.

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