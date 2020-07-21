Пенсию в Украине можно будет получить новым способом: что хотят изменить

Пенсию в Украине можно будет получить новым способом (коллаж: РБК-Украина)

В Минсоцполитики рассказали о планах правительства на изменение процедуры получения пенсии

Пенсию в Украине можно будет получить новым способом – полностью в автоматическом режиме. Как рассказали в Министерстве социальной политики, сейчас ведется работа над тем, чтобы назначение пенсий украинцам осуществлялось без необходимости похода в Пенсионный фонд. Детали нового проекта раскрыл советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По словам чиновника, Пенсионный фонд "сейчас работает достаточно мощными темпами".

"На сегодня документы можно подать через электронный кабинет и потом подойти заверить документы, это занимает 10-15 минут. Онлайн можно зарегистрироваться. Если человек выходит на пенсию в 60 лет, он в основном уже работает за компьютером. Я понимаю, что пенсионеры, которым 70-80 лет, не все могут работать. Для этого есть сервисные службы Пенсионного фонда, работающие в каждом районе и в ОТГ. Достаточно доступно и любые вопросы можно решать", - рассказал Шамбир в эфире телеканала "Украина 24".

Также чиновник отметил, что ведомство работает над тем, чтобы можно было назначать пенсию даже без прихода в Пенсионный фонд.

"Но на сегодняшний день стаж, который мы учитываем, у нас есть автоматизированный только с 2000 года. Сейчас подали законопроект в Верховную Раду, чтобы ввести весь стаж до этого. То есть, переходный определенный период для того, чтобы перейти полностью на автоматическое назначение пенсий. Для этого нужно еще время", - подытожил советник министра соцполитики.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики рассказали, как прожить на пенсию 2700 гривен в Украине. Ответ удивил.

Ранее мы также писали, что в Украине подняли выплаты нескольким категориям граждан.