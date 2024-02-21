Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках не зарахують страховий стаж і що тоді робити

Для виходу на пенсію українці повинні досягти 60-го віку, а також мати достатню кількість страхового стажу. Втім, у деяких випадках, частину стажу можуть не зарахувати, а це суттєво знизить розмір соцвиплати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Пенсійного фонду України .

У якому випадку можуть не зарахувати страж

Інформація про стаж, який громадяни отримали до 2004 року, повинна бути оцифрована. Якщо скан-копії трудової книжки зроблені неякісно, їх можуть не прийняти у ПФ. Зокрема, такі документи відхилять у разі:

недотримання вимог до сканованих документів

неточності у наданих даних

невідповідності імені, прізвища, по батькові тощо

При цьому у Пенсійному фонді наголосили, що у таких випадках ситуацію можна виправити.

"У випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи після 01 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України відомості про трудову діяльність подаються повторно", - заявила начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад.

При повторній подачі відомостей треба надати титульну сторінку та сторінки зі змінами.

Як подати документи:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі з використанням КЕП

створити повторне звернення (застраховані особи - у вкладці "Відомості про трудові відносини", роботодавці - у вкладці "Відомості про трудові відносини робітника")

заповнити екранну форму

повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової книжки (для ідентифікації приналежності документа)

прикріпити скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення

за необхідності додати скановану копію уточнюючої довідки

Якщо при наданні документів виявили помилку, особа повинна надати Пенсійному фонду довідки чи інші документи, що підтверджують коректність вказаних даних.