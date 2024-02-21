Пенсионный фонд объяснил, в каких случаях могут не засчитать стаж работы и что тогда делать
Для выхода на пенсию украинцы должны достичь 60-го возраста, а также иметь достаточное количество страхового стажа. Однако в некоторых случаях часть стажа могут не засчитать, а это существенно снизит размер соцвыплаты.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда Украины.
В каком случае могут не засчитать страж
Информация о стаже, который граждане приобрели до 2004 года, должна быть оцифрована. Если сканкопии трудовой книжки сделаны не качественно, их могут не принять в ПФ. В частности, такие документы отклонят в случае:
- несоблюдение требований к сканированным документам
- неточности в предоставленных данных
- несоответствия имени, фамилии, отчества и т. п.
При этом в Пенсионном фонде подчеркнули, что в таких случаях ситуацию можно исправить.
"При исправлении записей в случае обнаружения неправильной или неточной записи о периодах работы после 01 июля 2000 года, или создания неправильной или неточной электронной записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о трудовой деятельности подаются повторно", - заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
При повторной подаче сведений следует предоставить титульную страницу и страницы с изменениями.
Как подать документы:
- авторизироваться в личном кабинете на вебпортале с использованием КЭП
- создать повторное обращение (застрахованные лица - во вкладке "Сведения о трудовых отношениях", работодатели - во вкладке "Сведения о трудовых отношениях рабочего")
- заполнить экранную форму
- повторно скачать сканированную копию титульного листа трудовой книжки (для идентификации принадлежности документа)
- прикрепить сканированную копию страницы с записями, требующими уточнения
- при необходимости добавить сканированную копию уточняющей справки
Если при предоставлении документов была обнаружена ошибка, гражданин должен предоставить Пенсионному фонду справки или другие документы, подтверждающие корректность указанных данных.
Ранее мы писали о том, что пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидку на коммуналку.
Читайте также о том, засчитывается ли в стаж уход за человеком с инвалидностью I группы.