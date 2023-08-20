Пенсії в Україні планують підвищити у 2024 році: як зміняться суми виплат

Індексація пенсій під час війни

Законодавство України дозволяє не проводити індексацію виплат під час війни, проте 2023 року уряд знайшов можливість провести індексацію пенсій. У 2024 році також планують провести індексацію виплат та зберегти субсидії для малозабезпечених українців.

"Зараз середня пенсія по Україні становить близько 5311. Наступного року має додатися ще 16%. Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, триває війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава має знаходити можливість виконувати свої зобов'язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом", - наголошує Олександр Качура.

Підхід до нарахування виплат потрібно змінювати

На думку депутата, в Україні потрібно змінити підхід до нарахування пенсій та прожиткового мінімуму.

"Ми повинні змінювати підхід і підтягнути пенсію до реального прожиткового мінімуму. Зрештою, потрібно взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, бо при прожитковому мінімуму 9435 гривень пенсія не відповідає реальним потребам", - сказав депутат.

Він наголосив, що в Україні має тривати робота над впровадженням накопичувальних пенсій, щоб у майбутньому люди могли отримувати такі ж гідні виплати, як і в інших європейських країнах.