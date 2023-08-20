Пенсии в Украине планируют повысить в 2024 году: как изменятся суммы выплат

Индексация пенсий во время войны

Законодательство Украины позволяет не проводить индексацию выплат во время войны, однако в 2023 году правительство нашло возможность провести индексацию пенсий. В 2024 году также планируют провести индексацию выплат и сохранить субсидии для малообеспеченных украинцев.

"Сейчас средняя пенсия по Украине составляет около 5311. В следующем году должно добавиться еще 16%. Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы, продолжается война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом", - подчеркивает Александр Качура.

Подход к начислению выплат нужно менять

По мнению депутата, в Украине нужно изменить подход к начислению пенсий и прожиточного минимума.

"Мы должны менять подход и подтянуть пенсию к реальному прожиточному минимуму. В конце концов, нужно вообще пересмотреть процесс формирования прожиточного минимума, так как при прожиточном минимуме 9435 гривен, пенсия не отвечает реальным потребностям", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в Украине должна продолжатся работа над внедрением накопительных пенсий, чтобы в будущем люди могли получать такие же достойные выплаты, как и в других европейских странах.