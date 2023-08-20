Пенсии в Украине планируют повысить в 2024 году: как изменятся суммы выплат
В 2024 году пенсии украинцев будут проиндексированы и в среднем суммы выплат могут увеличиться на 16%. Кроме того, депутаты считают, что нужно в целом пересмотреть формирование прожиточного минимума, чтобы выплаты отвечали реальным потребностям.
Такое заявление сделал народный депутат Александр Качура, сообщается на сайте Верховной Рады.
Индексация пенсий во время войны
Законодательство Украины позволяет не проводить индексацию выплат во время войны, однако в 2023 году правительство нашло возможность провести индексацию пенсий. В 2024 году также планируют провести индексацию выплат и сохранить субсидии для малообеспеченных украинцев.
"Сейчас средняя пенсия по Украине составляет около 5311. В следующем году должно добавиться еще 16%. Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы, продолжается война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом", - подчеркивает Александр Качура.
Подход к начислению выплат нужно менять
По мнению депутата, в Украине нужно изменить подход к начислению пенсий и прожиточного минимума.
"Мы должны менять подход и подтянуть пенсию к реальному прожиточному минимуму. В конце концов, нужно вообще пересмотреть процесс формирования прожиточного минимума, так как при прожиточном минимуме 9435 гривен, пенсия не отвечает реальным потребностям", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что в Украине должна продолжатся работа над внедрением накопительных пенсий, чтобы в будущем люди могли получать такие же достойные выплаты, как и в других европейских странах.
Кстати, ранее мы писали о том, какие надбавки к пенсии можно получать в Украине уже сейчас.
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