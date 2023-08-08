Пенсія по втраті годувальника: як оформити виплати для тих, чий родич безвісти зник

В Україні пенсія по втраті годувальника призначається не лише в разі його смерті. Зокрема, також у разі надання йому статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.
Пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї, зокрема дітям до 18 років (у разі навчання на стаціонарі чи дітям-сиротам - до 23 років).
Звернутися за її призначенням можна через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Це передбачено ст. 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Подати заяву на призначення пенсії можна:
Важливо, що до заяви потрібно додати:
Додамо, що пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
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