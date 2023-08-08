Пенсія по втраті годувальника: як оформити виплати для тих, чий родич безвісти зник

Хто може отримати пенсію

Пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї, зокрема дітям до 18 років (у разі навчання на стаціонарі чи дітям-сиротам - до 23 років).

Звернутися за її призначенням можна через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Це передбачено ст. 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як подати заяву

Подати заяву на призначення пенсії можна:

особисто через сервісний центр Пенсійного фонду

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ

Важливо, що до заяви потрібно додати:

паспорт

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності)

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

документ, що засвідчує родинні стосунки (наприклад, свідоцтво про народження чи свідоцтво про шлюб)

документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї (наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання)

довідку про навчання за денною формою у загальноосвітньому навчальному закладі системи загальної середньої освіти, професійно-технічному, вищому навчальному закладі (за наявності)

документи, що підтверджують страховий стаж безвісти зниклого (за наявності)

Додамо, що пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.