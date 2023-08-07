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Пенсіонери з окупованих територій зможуть відновити виплати через відеозв'язок

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 13:26
Пенсіонери з окупованих територій зможуть відновити виплати через відеозв'язок Фото: пенсіонери зможуть відновити пенсії через відеозв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 4 серпня 2023 р. № 806.

Документ стосується осіб, виплату пенсій яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року, і які проживають на територіях активних бойових дій, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Виплата пенсій може бути відновлена за заявами з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") про виплату пенсії на поточні рахунки в уповноважених банках або за заявами про поновлення виплати пенсії через веб-портал ПФУ, у разі встановлення органами ПФУ особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт.

Якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

На тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.

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