Пенсия по потере кормильца: как оформить выплаты для тех, чей родственник без вести пропал

В Украине пенсия по потере кормильца назначается не только в случае его смерти. В частности, также в случае предоставления ему статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, в том числе детям до 18 лет (при обучении на стационаре или детям-сиротам - до 23 лет).
Обратиться за ее назначением можно через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Это предусмотрено ст. 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Подать заявление на назначение пенсии можно:
Важно, что к заявлению нужно добавить:
Добавим, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
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