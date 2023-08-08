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Пенсия по потере кормильца: как оформить выплаты для тех, чей родственник без вести пропал

Как оформить пенсию по потере кормильца (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пенсия по потере кормильца назначается не только в случае его смерти. В частности, также в случае предоставления ему статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Кто может получить пенсию

Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, в том числе детям до 18 лет (при обучении на стационаре или детям-сиротам - до 23 лет).

Обратиться за ее назначением можно через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Это предусмотрено ст. 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как подать заявление

Подать заявление на назначение пенсии можно:

Важно, что к заявлению нужно добавить:

  • паспорт
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии)
  • выписку из Единого реестра досудебных расследований или из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
  • документ, удостоверяющий родственные отношения (например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке)
  • документ, удостоверяющий факт пребывания на иждивении нетрудоспособных членов семьи (например, справка о регистрации места жительства)
  • справку об обучении по дневной форме в общеобразовательном учебном заведении системы общего среднего образования, профессионально-техническом, высшем учебном заведении (при наличии)
  • документы, подтверждающие страховой стаж без вести пропавшего (при наличии)

Добавим, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что в Украине пенсионеры смогут получить дополнительную денежную помощь от государства.

Также мы писали, что пенсионеры с оккупированных территорий смогут возобновить выплаты через видеосвязь.

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