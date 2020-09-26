Пенсия в Украине: как поднимутся выплаты в 2021 году

Пенсии в Украине начали поднимать в несколько этапов. С 1 сентября утвердили рост минимальной зарплаты до 5000 гривен, а это значит, что у 1,6 миллиона украинских пенсионеров выплату немного поднимутся. Также запланировано повышение пенсий в декабре 2020 года и в 2021 году.

На 1 декабря 2020 года запланировано третье в этом году повышение социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения. Это повышение автоматически потянет повышение пенсий для 3 миллионов человек.

Как рассказала в эфире "Украинского радио" министр социальной политики Марина Лазебная, Кабинет министров одобрил повышение пенсий в 2021 году, а в министерстве разработали специальный "календарь повышения пенсий".

Согласно этому календарю, в первом полугодии украинские пенсионеры могут ожидать повышение выплат в два этапа:

С 1 января 2021 года - минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен

С 1 марта 2021 года – ежегодная индексация пенсия

"С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март – в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале", - уточнила Лазебная.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам объяснили, как можно оформить пенсию онлайн.

А также рассказывали о том, что стало известно, с какого периода дополнительные выплаты начнут получать пенсионеры старше 75 лет.