Пенсія з інвалідності: скільки потрібно стажу для отримання більших виплат

Пенсію по інвалідності призначають у разі втрати повної чи часткової втрати працездатності. Втрата такої працездатності можлива внаслідок загального захворювання, каліцтва, не пов'язаного з роботою, або через інвалідність з дитинства. Виплати призначаються за наявності страхового стажу, передбаченого ст. 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне страхування".
Скільки необхідно мати стажу для пенсії з інвалідності та які ще є умови, розповіли у виданні "На пенсії".
Залежно від рівня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, термін, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
Пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу або після припинення роботи.
З 1 жовтня 2011 року обов'язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності.
Щоб таку пенсію призначили з дня встановлення інвалідності, заяву до Пенсійного фонду слід подати не пізніше ніж за 3 місяці після отримання документів експертизи.
Якщо стажу призначення пенсії по інвалідності не вистачає, потрібно звертатися до управління соціального захисту щодо оформлення соціальної пенсії.
Для осіб з інвалідністю І групи:
Для осіб з інвалідністю II та III груп:
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії за інвалідністю у розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:
у жінок – 20, у чоловіків – 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 46 років включно
у жінок – 21, у чоловіків – 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 48 років включно
у жінок – 22, у чоловіків – 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
віком до 50 років включно
у жінок – 23, у чоловіків – 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
віком до 53 років включно
у жінок – 24, у чоловіків – 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 56 років включно
у жінок – 25, у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
віком до 59 років включно
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, та особи з інвалідністю III групи, на їх вибір мають право на призначення пенсії за інвалідністю у розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків – 35, у жінок – 30 років.
Якщо особа з інвалідністю має стаж, необхідний призначення пенсії за віком, то пенсія за інвалідністю призначається у вигляді пенсії за віком.
Наразі непрацюючі пенсіонери, які мають III групу інвалідності, отримують 2100 гривень. Працюючі пенсіонери з такою самою групою – 2093 гривні.
Непрацюючі особи з інвалідністю І групи – 2300 гривень.
Пенсіонери з III групою інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання після Чорнобильської катастрофи, одержують понад 4000 гривень.
При цьому особи-учасники ліквідації катастрофи отримують пенсії, які розраховують із середньої заробітної плати та на 1 березня 2023 року особи з інвалідністю III групи отримували трохи понад 8000 гривень.
Особи з інвалідністю III групи внаслідок війни мають отримувати не менше 7500 гривень.
До речі, раніше ми писали про те, що пенсіонери можуть забрати до 50% виплат.
А ще розповідали про те, скільки пенсіонери можуть отримати доплати за понаднормовий стаж.