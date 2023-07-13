Доплата до пенсії за понаднормовий стаж: хто і скільки може отримати
Українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату. Вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно з законом.
Хто зможе отримати доплату та скільки додають до пенсії за кожен рік понад страховий стаж - читайте нижче.
Хто має право на таку доплату
Відповідно до статті 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати українці, у яких у трудовій книжці зазначено:
Для чоловіків – понад 35 років стажу
Для жінок – понад 30 років стажу
Доплати нараховують пенсіонерам, які отримають пенсію за віком.
Суми доплат
У Пенсійному фонді України вказують, що розмір такої доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 2093 гривні. Отже, розмір доплати - 20,93 гривні.
Ця сума додається за кожен повний рік, який українець відпрацював понад обов'язкову норму страхового стажу. Тобто якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є ще +5 років, то його доплата становитиме 104,65 гривні.
Важливий нюанс
Пенсіонерам, які продовжують працювати, при зростанні прожиткового мінімуму доплату за стаж понад норму буде перераховано вже після звільнення з роботи.
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