Пенсия по инвалидности: сколько нужно стажа для получения больших выплат

Когда и как назначают пенсию по инвалидности

В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству.

Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

С 1 октября 2011 года обязательным условием назначения такой пенсии является наличие страхового стажа от 1 года до 15 лет, в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Чтобы такую пенсию назначили со дня установления инвалидности, заявление в Пенсионный фонд следует подать не позднее 3 месяцев после получения документов экспертизы.

Если стажа для назначения пенсии по инвалидности не хватает, то нужно обращаться в управление социальной защиты по оформлению социальной пенсии.

Какой нужен стаж для пенсии по инвалидности

Для лиц с инвалидностью I группы:

до достижения лицом 25 лет – один год

от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 2 года

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 3 года

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно – 4 года

от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 5 лет

от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно – 6 лет

от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно – 7 лет

от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 8 лет

от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно – 9 лет

от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 10 лет

Для лиц с инвалидностью II и III групп:

до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год

от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно – 2 года

от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 3 года

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 4 года

от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно – 5 лет

от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно – 6 лет

от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 7 лет

от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно – 8 лет

от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно – 9 лет

от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно – 10 лет

от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 11 лет

от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно – 12 лет

от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно – 13 лет

от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет

А если человек не работает?

Неработающие лица с инвалидностью II группы по их выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии такого страхового стажа:

у женщин – 20, у мужчин – 25 лет, если им впервые установлена инвалидность

в возрасте до 46 лет включительно

у женщин – 21, у мужчин – 26 лет, если им впервые установлена инвалидность

в возрасте до 48 лет включительно

у женщин – 22, у мужчин – 27 лет, если им впервые установлена инвалидность

в возрасте до 50 лет включительно

у женщин – 23, у мужчин – 28 лет, если им впервые установлена инвалидность

в возрасте до 53 лет включительно

у женщин – 24, у мужчин – 29 лет, если им впервые установлена инвалидность

в возрасте до 56 лет включительно

у женщин – 25, у мужчин – 30 лет, если им впервые установлена инвалидность

в возрасте до 59 лет включительно

Неработающие лица с инвалидностью II группы, признанные лицами с инвалидностью после достижения пенсионного возраста, и лица с инвалидностью III группы, по их выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии страхового стажа у мужчин – 35, у женщин – 30 лет.

Размеры пенсии по инвалидности

Лица с инвалидностью I группы будут получать 100% пенсии по возрасту

Лица с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту

Лица с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту

Если у лица с инвалидностью есть стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, то пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту.

Сейчас неработающие пенсионеры, у которых есть III группа инвалидности, получают 2100 гривен. Работающие пенсионеры с такой же группой - 2093 гривны.

Не работающие лица с инвалидностью I группы - 2300 гривен.

Пенсионеры с III группой инвалидности, которая наступила вследствие увечья или заболевания после Чернобыльской катастрофы, получают свыше 4000 гривен.

При этом лица-участники ликвидации катастрофы получают пенсии, которые рассчитывают из средней заработной платы и на 1 марта 2023 года лица с инвалидностью III группы получали чуть больше 8000 гривен.

Лица с инвалидностью III группы в результате войны должны получать не менее 7500 гривен.