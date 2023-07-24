Пенсия по инвалидности: сколько нужно стажа для получения больших выплат

Пенсию по инвалидности назначают в случае утраты полной или частичной утраты работоспособности. Утрата такой работоспособности возможна вследствие общего заболевания, увечья, не связанного с работой, или же - из-за инвалидности с детства. Выплаты назначаются при наличии страхового стажа, предусмотренного ст. 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном страховании".
Сколько необходимо иметь стажа для пенсии по инвалидности и какие еще есть условия, рассказали в издании "На пенсии".
В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству.
Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы.
С 1 октября 2011 года обязательным условием назначения такой пенсии является наличие страхового стажа от 1 года до 15 лет, в зависимости от возраста и группы инвалидности.
Чтобы такую пенсию назначили со дня установления инвалидности, заявление в Пенсионный фонд следует подать не позднее 3 месяцев после получения документов экспертизы.
Если стажа для назначения пенсии по инвалидности не хватает, то нужно обращаться в управление социальной защиты по оформлению социальной пенсии.
Для лиц с инвалидностью I группы:
Для лиц с инвалидностью II и III групп:
Неработающие лица с инвалидностью II группы по их выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии такого страхового стажа:
у женщин – 20, у мужчин – 25 лет, если им впервые установлена инвалидность
в возрасте до 46 лет включительно
у женщин – 21, у мужчин – 26 лет, если им впервые установлена инвалидность
в возрасте до 48 лет включительно
у женщин – 22, у мужчин – 27 лет, если им впервые установлена инвалидность
в возрасте до 50 лет включительно
у женщин – 23, у мужчин – 28 лет, если им впервые установлена инвалидность
в возрасте до 53 лет включительно
у женщин – 24, у мужчин – 29 лет, если им впервые установлена инвалидность
в возрасте до 56 лет включительно
у женщин – 25, у мужчин – 30 лет, если им впервые установлена инвалидность
в возрасте до 59 лет включительно
Неработающие лица с инвалидностью II группы, признанные лицами с инвалидностью после достижения пенсионного возраста, и лица с инвалидностью III группы, по их выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии страхового стажа у мужчин – 35, у женщин – 30 лет.
Если у лица с инвалидностью есть стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, то пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту.
Сейчас неработающие пенсионеры, у которых есть III группа инвалидности, получают 2100 гривен. Работающие пенсионеры с такой же группой - 2093 гривны.
Не работающие лица с инвалидностью I группы - 2300 гривен.
Пенсионеры с III группой инвалидности, которая наступила вследствие увечья или заболевания после Чернобыльской катастрофы, получают свыше 4000 гривен.
При этом лица-участники ликвидации катастрофы получают пенсии, которые рассчитывают из средней заработной платы и на 1 марта 2023 года лица с инвалидностью III группы получали чуть больше 8000 гривен.
Лица с инвалидностью III группы в результате войны должны получать не менее 7500 гривен.
Кстати, ранее мы писали о том, что у пенсионеров могут забрать до 50% выплат.
А еще рассказывали о том, сколько пенсионеры могут получить доплат за сверхурочный стаж.