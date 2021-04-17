Пенсии перестанут разносить по домам. Что делать жителям сел без банкоматов?

Можно ли снять деньги без банкомата?

Как пишет сайт "Сегодня", вариантов в этом случае очень мало. Самый проверенный способ - лично ехать в ближайший райцентр, где есть отделение банка, или просить кого-то снять пенсию с карточки.

Если же кто-то не может освоить пользование банкоматом, то деньги с карточки можно снять в кассе отделения банка при наличии паспорта и пенсионной карточки. Для этого нужно знать свой ПИН-код.

По словам экономиста Олега Пендзина, с социальной точки государство должно подумать о тех пенсионерах, которые не имеют доступа к банкоматам. А таких людей сегодня несколько миллионов...

Кто вместо "Укрпочты" будет доставлять пенсии?

До 1 сентября пенсионеры должны выбрать банк, в котором хотели бы получать деньги. Список есть на сайте Пенсионного фонда. Больше всего украинцев получают пенсии в ПриватБанке, Ощадбанке и других уполномоченных банках.

Одним словом, получить пенсию можно будет в уполномоченных ПФУ банках и других структурах, которые выиграли конкурс По словам экспертов, их услуги будут гораздо дешевле, чем услуги "Укрпочты" по доставке пенсий "на руки".

Фото: во многих селах нет банкоматов и банков (РБК-Украина)

Что будет с пенсией, если не выбрали банк?

Если пенсионер не определится с банком, ему с 1 сентября (после обращения ПФУ) автоматически откроют счет в государственном Ощадбанке.

Для получения пенсии клиенту нужно будет оформить пенсионную карту. Ею можно расплачиваться через терминал или снимать наличные в банкомате. Но изменить банк клиент сможет в любое время и неограниченное количество раз.

Кому пенсии все же будут приносить домой?

С 1 сентября по месту фактического проживания пенсии будут получать лишь:

люди с инвалидностью I группы;

лица, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе (лежачие, недееспособные);

люди, которые достигли 80-летнего возраста.

Также доставят домой пособие по уходу тем, кто ухаживает за стариками.

А еще социальную помощь от государства почтальоны принесут тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию.