UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пенсии перестанут разносить по домам. Что делать жителям сел без банкоматов?

Автор: Styler

С 1 сентября "Укрпошта" перестанет выплачивать пенсии в своих отделениях и разносить по домам. Деньги будут поступать на карту украинцев.

При этом, как свидетельствуют данные Госстата, банковские отделения есть лишь в 3,9% населенных пунктов, а банкоматы - в 4,3%. Соответственно, они отсутствуют в селах и небольших городках, где проживает треть населения Украины.

Что же делать, если в вашем населенном пункте нет банкоматов, а пенсионные деньги срочно нужно перевести в наличные деньги - читайте в материале ниже.

Можно ли снять деньги без банкомата?

Как пишет сайт "Сегодня", вариантов в этом случае очень мало. Самый проверенный способ - лично ехать в ближайший райцентр, где есть отделение банка, или просить кого-то снять пенсию с карточки.

Если же кто-то не может освоить пользование банкоматом, то деньги с карточки можно снять в кассе отделения банка при наличии паспорта и пенсионной карточки. Для этого нужно знать свой ПИН-код.

По словам экономиста Олега Пендзина, с социальной точки государство должно подумать о тех пенсионерах, которые не имеют доступа к банкоматам. А таких людей сегодня несколько миллионов...

Кто вместо "Укрпочты" будет доставлять пенсии?

До 1 сентября пенсионеры должны выбрать банк, в котором хотели бы получать деньги. Список есть на сайте Пенсионного фонда. Больше всего украинцев получают пенсии в ПриватБанке, Ощадбанке и других уполномоченных банках.

Одним словом, получить пенсию можно будет в уполномоченных ПФУ банках и других структурах, которые выиграли конкурс По словам экспертов, их услуги будут гораздо дешевле, чем услуги "Укрпочты" по доставке пенсий "на руки".

Фото: во многих селах нет банкоматов и банков (РБК-Украина)

Что будет с пенсией, если не выбрали банк?

Если пенсионер не определится с банком, ему с 1 сентября (после обращения ПФУ) автоматически откроют счет в государственном Ощадбанке.

Для получения пенсии клиенту нужно будет оформить пенсионную карту. Ею можно расплачиваться через терминал или снимать наличные в банкомате. Но изменить банк клиент сможет в любое время и неограниченное количество раз.

Кому пенсии все же будут приносить домой?

С 1 сентября по месту фактического проживания пенсии будут получать лишь:

  • люди с инвалидностью I группы;
  • лица, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе (лежачие, недееспособные);
  • люди, которые достигли 80-летнего возраста.

Также доставят домой пособие по уходу тем, кто ухаживает за стариками.

А еще социальную помощь от государства почтальоны принесут тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию.

Ранее сообщалось, что в Украине с сентября 2021 года планируется перевод всех пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат

Напомним, что во время локдауна пенсии будут выплачиваться в привычном режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пенсии
Читайте также
Как оформить пенсию во время карантина: разъяснение Минсоцполитики
Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине
Прогноз погоды