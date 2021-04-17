Пенсії перестануть розносити по домівках. Що робити жителям сіл без банкоматів?

З 1 вересня "Укрпошта" перестане виплачувати пенсії у своїх відділеннях і розносити по домівках. Гроші будуть надходити на карту українців.
При цьому, як свідчать дані Держстату, банківські відділення є лише 3,9% населених пунктів, а банкомати - у 4,3%. Відповідно, вони відсутні в селах і невеликих містечках, де проживає третина населення України.
Що ж робити, якщо у вашому населеному пункті немає банкоматів, а пенсійні гроші терміново потрібно перевести в готівку - читайте у матеріалі нижче.
Як пише сайт "Сегодня", варіантів у цьому випадку дуже мало. Самий перевірений спосіб - особисто їхати в найближчий райцентр, де є відділення банку, або просити когось зняти пенсію з картки.
Якщо ж хтось не може освоїти користування банкоматом, то гроші з картки можна зняти в касі відділення банку при наявності паспорта та пенсійної картки. Для цього потрібно знати свій ПІН-код.
За словами економіста Олега Пендзина, з соціальної точки держава повинна подумати про тих пенсіонерів, які не мають доступу до банкоматів. А таких людей сьогодні кілька мільйонів...
До 1 вересня пенсіонери повинні вибрати банк, в якому хотіли б отримувати гроші. Список є на сайті Пенсійного фонду. Зараз найбільше українців отримують пенсії у ПриватБанку, Ощадбанку та інших уповноважених банках.
Одним словом, отримати пенсію можна буде в уповноважених ПФУ банках та інших структурах, які виграли конкурс За словами експертів, їх послуги будуть набагато дешевшими, ніж послуги "Укрпошти" з доставки пенсій "на руки".
Фото: у багатьох селах немає банкоматів і банків (РБК-Україна)
Якщо пенсіонер не визначиться з банком, йому з 1 вересня (після звернення ПФУ) автоматично відкриють рахунок в державному Ощадбанку.
Для отримання пенсії клієнтові потрібно буде оформити пенсійну карту. Нею можна розплачуватися через термінал або знімати готівку в банкоматі. Але змінити банк клієнт зможе в будь-який час і необмежену кількість разів.
З 1 вересня за місцем фактичного проживання пенсії будуть отримувати лише:
Також доправлять додому допомогу по догляду тим, хто доглядає за людьми похилого віку.
А ще соціальну допомогу від держави листоноші принесуть тим, хто дожив до пенсійного віку, але не заробив пенсію.
Раніше повідомлялося, що в Україні з вересня 2021 року планується переведення всіх пенсійних нарахувань на банківську карту одержувача виплат
Нагадаємо, що під час локдауну пенсії будуть виплачуватися у звичному режимі.