Пенсіонери в Україні можуть подавати на підвищення виплат: хто має право

Деякі категорії пенсіонерів можуть претендувати на збільшення щомісячних виплат. Йдеться про надбавку "за вислугу років".

Хто має таке право, як отримати більше, пише спеціалізоване видання "Бюджетник".

Надбавка за вислугу років надається зокрема:

бухгалтерам,

державним службовцям,

медичним,

педагогічним та іншим працівникам бюджетної сфери.

Надбавка за вислугу років є однією зі складових заробітної плати і обов’язковою виплатою. Її розмір залежить від стажу на тій чи іншій посаді і встановлюється на підставі відповідних нормативно-правових документів.

Кому і скільки можуть призначити надбавки

Державним службовцям - 3% за кожен рік служби (але не більше 50% окладу).

Педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам, перелік яких можна подивитися тут - більше 3 років - 10%, більше 10 років - 20%, більше 20 років - 30%.

Медичним працівникам та фармацевтичним працівникам, які водять до переліку - дивитися тут - більше 3 років - 10%, більше 10 років - 20%, більше 20 років - 30%.

Бібліотекарям, працівникам культури (театру, будинків культури, музеїв), фізичної культури і спорту - більше 3 років - 10%, більше 10 років - 20%, більше 20 років - 30%.

Працівникам соціального захисту населення, які входять до переліку тут - більше 3 років - 10%, більше 10 років - 20%, більше 20 років - 30%.

Оскільки доплата за вислугу років є обов'язковою виплатою працівникам бюджетної сфери, то її невиплата буде порушенням трудового законодавства, за яке роботодавець нестиме адміністративну відповідальність.

Чи можна отримувати пенсію і при цьому працювати

У Пенсійному фонді уточнили, що пенсії за вислугу років призначаються тільки після виходу з роботи, яка дає право на цю пенсію.