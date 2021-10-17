ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду: стали відомі умови

Новость на русском →
Неділя 17 жовтня 2021 22:02
Пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду: стали відомі умови Колаж РБК-Україна: українські пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду
Автор: Роман Мирончук

У 2023 році почнуться відрахування на накопичувальну пенсію. Всіх працюючих українців, яким немає 50 років, зобов'яжуть щомісяця перераховувати 2% свого заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Ще 2% виділятимуть роботодавці.

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час проведення круглого столу, на якому обговорювалася пенсійна реформа.

Ті, хто старше 50 років, можуть самі вирішувати, робити їм відрахування чи ні. Якщо хтось побоїться перераховувати свої гроші приватному фонду, то буде створено Єдиний державний фонд.

Інформацію про гроші на накопичувальних рахунках можна буде подивитися в своєму електронному кабінеті. Там буде вказано, скільки грошей накопичено і яка їх прибутковість.

Як можна буде забрати гроші

Українці зможуть зняти кошти з накопичувальних фондів двома способами:

  • За допомогою одноразової виплата всього накопиченого.
  • Через виплату рівними частинами протягом якогось періоду.

У першому випадку гроші зможуть отримати ті, хто навіть не досяг пенсійного віку. Варто pfзначити, що кошти віддадуть в крайніх випадках, коли гроші терміново потрібні на лікування.

Українські пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду (відео: YouTube)

Нагадаємо, пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому додадуть 80, 200 і 800 гривень.

Ми також писали про те, що потрібно зробити, щоб отримати пенсію в 7 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні Пенсії
LITE
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день