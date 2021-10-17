Пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду: стали відомі умови

У 2023 році почнуться відрахування на накопичувальну пенсію. Всіх працюючих українців, яким немає 50 років, зобов'яжуть щомісяця перераховувати 2% свого заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Ще 2% виділятимуть роботодавці.

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час проведення круглого столу , на якому обговорювалася пенсійна реформа.

Ті, хто старше 50 років, можуть самі вирішувати, робити їм відрахування чи ні. Якщо хтось побоїться перераховувати свої гроші приватному фонду, то буде створено Єдиний державний фонд.

Інформацію про гроші на накопичувальних рахунках можна буде подивитися в своєму електронному кабінеті. Там буде вказано, скільки грошей накопичено і яка їх прибутковість.

Як можна буде забрати гроші

Українці зможуть зняти кошти з накопичувальних фондів двома способами:

За допомогою одноразової виплата всього накопиченого.

Через виплату рівними частинами протягом якогось періоду.

У першому випадку гроші зможуть отримати ті, хто навіть не досяг пенсійного віку. Варто pfзначити, що кошти віддадуть в крайніх випадках, коли гроші терміново потрібні на лікування.

Українські пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду (відео: YouTube)