Когда пенсионеры получат долгожданную "карантинную тысячу": названа дата

Когда пенсионеры получат тысячу гривен (фото: РБК-Украина)

В Минсоцполитики сообщили дату выплат долгожданной тысячи пенсионерам

Пенсии в Украине будут единоразово повышены на 1000 гривен в период карантина и-за коронавируса. Выплату обещают тем пенсионерам, у которых сама пенсия не превышает пять тысяч гривен. Когда все-таки люди получат "карантинную тысячу", читайте в материале Styler.

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет 2020 года и это позволило дополнительно направить пенсионерам 10 млрд грн выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В ведомстве уверяют, что люди получат долгожданную выплату уже в апреле. Это произойдет по истечении пяти дней, как вступят изменения в государственный бюджет.

"После того, как вступят в силу изменения в госбюджет, нужно около пяти дней, чтобы начать выплаты. Обещают, что это будет в апреле",- уверили в министерстве.

Пенсионерам, которые получают выплаты на банковские карточки, единовременное пособие зачислят автоматически. Людям без карточек деньги принесут почтальоны.

В Минсоцполитики обещают выплатить деньги пенсионерам в апреле (Скриншот)

Как мы ранее писали, пенсионерам начнут давать "карантинную тысячу": кто останется без доплат.