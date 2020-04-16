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Коли пенсіонери отримають довгоочікувану "карантинну тисячу": названа дата

STYLERЖиття    16.04.2020 - 14:53
Коли пенсіонери отримають довгоочікувану "карантинну тисячу": названа дата
Коли пенсіонери отримають тисячу гривень (фото: РБК-Україна)

У Мінсоцполітики повідомили дату виплат довгоочікуваної тисячі пенсіонерам

Пенсії в Україні будуть одноразово підвищені на 1000 гривень у період карантину через коронавірус. Виплату обіцяють тим пенсіонерам, у яких сама пенсія не перевищує п'ять тисяч гривень. Коли все-таки люди отримають "карантинну тисячу", читайте в матеріалі Styler.

Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету 2020 року і це дозволило додатково направити пенсіонерам 10 млрд грн виплат. Про це повідомили в прес-службі Мінсоцполітики.

У відомстві запевняють, що люди отримають довгоочікувану виплату вже в квітні. Це відбудеться після закінчення п'яти днів, як вступлять зміни в державний бюджет.

"Після того, як набудуть чинності зміни до держбюджету, потрібно близько п'яти днів, щоб почати виплати. Обіцяють, що це буде в квітні",- запевнили в міністерстві.

Пенсіонерам, які отримують виплати на банківські картки, одноразову допомогу зарахують автоматично. Людям без карток гроші принесуть листоноші.

Коли пенсіонери отримають довгоочікувану &quot;карантинну тисячу&quot;: названа дата

Мінсоцполітики обіцяють виплатити гроші пенсіонерам у квітні (Скріншот)

Як ми раніше писали, пенсіонерам почнуть давати "карантинну тисячу": хто залишиться без доплат.

Майже 219 тисяч пенсіонерів та соціально незахищених людей отримали проднабори від "АТБ" Кабмін просить банки надавати пенсіонерам інформаційну підтримку на час карантину
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