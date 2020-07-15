Пенсионеры останутся без денег: назван главный риск новой пенсионной реформы

Пенсионеры в Украине могут остаться без средств, которые откладывали годами на старость, из-за главного риска накопительной системы. Запуск новой реформы планируют на начало 2021 года, но эксперты говорят, что пенсионные фонды могут рухнуть.

Такой прогноз озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет Today.ua. По словам эксперта, распоряжаться деньгами украинцев будут частные фонды, а за них никто ответственности не несет.

Несмотря на убеждения, что теперь украинцам помогут отложить себе на старость, никаких гарантий, что по выходу на пенсию, ваши деньги вам вернутся, нет.

"Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые находились под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, абсолютно непонятным структурам?" - говорит Пендзин.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 января Украина начнет постепенный переход на накопительную пенсию. Таким образом, пенсионная система станет смешанного типа - когда часть выплат по выходу на отдых можно будет получать из солидарной системы (как сейчас), а вторую часть - из обязательных накоплений. Накопления будут отчисляться от зарплаты - 2% от налога на доходы физлиц и 2% ЕСВ - всего 4 %. В будущем процент отчислений будет расти.

По мнению председателя совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елены Сотсковой, идеальной является тройная пенсия: солидарная, обязательная накопительная и добровольная накопительная (когда человек сам себе откладывает на старость).

Ранее мы писали, что пенсию в Украине можно получать независимо от возраста и с минимумом стажа. Кого это касается.

Также сообщалось, что украинцы смогут выходить на пенсию досрочно. Это коснется всех категорий получателей выплат, но для этого нужен солидный страховой стаж.