Пенсионеры в Украине смогут получать достойные выплаты: назван способ

Пенсии в Украине (фото: freepik)

Пенсионеры смогут в будущем рассчитывать на достойное обеспечение в старости

Украина с 1 января 2021 года может начать плавный переход на накопительную пенсионную систему. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что со следующего года на накопления будут идти 2% от налога на доходы физлиц и 2% ЕСВ - всего 4 %. Что думают о нововведениях эксперты, и какой способ пенсионного обеспечения сможет обеспечить украинцам безбедную старость - читайте в материале Styler.

Председатель Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елена Сотскова ответила на интересующие многих украинцев.

Какая модель пенсионной системы самая лучшая

По мнению специалиста, идеальной является тройная пенсия: солидарная, обязательная накопительная и добровольная накопительная.

У человека на пенсии может быть не один источник дохода, а три, считает Сотскова:

из солидарной системы за счет взносов тех людей, которые работают;

с собственного пенсионного счета, на который работодатель делал обязательные взносы с зарплаты человека в течение жизни;

из собственного пенсионного счета, на который человек мог делать добровольные взносы дополнительно к обязательным.

Ну а существующая солидарная пенсионная система уже отжила свое и нуждается в реформировании.

"Наверное, все уже знают, что существующая солидарная пенсионная система уже никогда не сможет обеспечить достойные пенсии ни нынешнему, ни грядущим поколениям граждан. Сейчас 13 миллионов плательщиков взносов должны обеспечить пенсиями 11,2 миллионов пенсионеров. Это невозможно. Со временем количество пенсионеров по отношению к работающим будет только расти. И это проблема не только Украины, а и всего мира", - рассказала Styler Елена Сотскова.

Если же в Украине будет внедрена такая пенсионная система, то коэффициент пенсионного замещения, который на сегодня составляет 28 % от заработной платы (столько человек получает пенсии от своего дохода), увеличится до 43%.

Есть ли варианты для Украины помимо накопительной пенсии

"Альтернативы немедленному введению обязательной накопительной системы нет, - категорично заявила эксперт. - При существующих в Украине демографии и параметров солидарной системы, уровень замещения пенсией утраченного заработка будет постоянно снижаться с сегодняшних 28% до 18% в течение следующих 30 лет. Это вдвое меньше, чем предусмотрено конвенциями Международной организации труда и директивами Европейского Союза".

А промедление с введением накопительной системы за последние 10 лет уже привело к кризису. Так, если бы реформа внедрилась еще декаду назад, то сейчас пенсионеры могли бы получать на 17% больше.

Дальнейшая же бездеятельность приведет только к еще большей нищете будущих поколений пенсионеров.

"Пенсионная реформа длится уже почти 20 лет, но важнейшая ее составляющая все никак не заработает", - добавила эксперт.

Ранее мы писали, что украинцам готовят новую пенсионную реформу. Стало известно, кого ждут солидные доплаты.

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Автор: Светлана Мащенко