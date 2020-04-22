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Пенсіонери отримуватимуть дві пенсії: Шмигаль розкрив деталі

STYLERЖиття    22.04.2020 - 16:32
Пенсіонери отримуватимуть дві пенсії: Шмигаль розкрив деталі
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть нараховуватися відразу за двома системами

Пенсії в Україні в майбутньому будуть платити за змішаною системою. Таким чином українці після виходу на заслужений відпочинок зможуть отримувати дві пенсії одночасно. Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна розповів про напрацювання у пенсійній реформі, якою зараз займається Міністерство соціальної політики.

Так, за словами прем'єр-міністра, в Україні готуються до впровадження страхової системи, але і повне скасування солідарної системи (такої, як зараз) не передбачається.

Шмигаль каже, що багато країн давно й успішно працюють за такою системою, коли крім відрахувань від зарплати всіх громадян у Пенсійний фонд, кожна людина може самостійно відкладати певну суму особисто собі на пенсію.

При цьому основна частка пенсії все ж буде припадати на солідарну систему. А ось нагромадження буде бонусом - ним можна буде розпоряджатися на свій розсуд - або зняти відразу, або отримувати частинами.

Але це довгострокові перспективи, а в найближчій - уряд буде орієнтуватися на бюджетну підтримку пенсіонерів. Це стосується надбавки по 500 грн пенсіонерам старше 80 років, виплати "карантинної тисячі", а також індексації, яку проведуть у травні.

Раніше ми писали, хто отримає в травні надбавку до пенсії після індексації, а хто і з яких причин залишиться без доплат.

Пенсіонерів чекає неприємний сюрприз з індексацією: хто залишиться ні з чим ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій
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