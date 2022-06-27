Как пенсионеру на оккупированной территории узнать о зачислении средств: подробная инструкция

Жительница временно оккупированной Херсонской области спросила, где можно узнать о зачислении средств, если ранее получали пенсию на "Укрпочте", а в апреле оформили карту Приватбанка.

Также отметила, что средства будут поступать с июня, но по состоянию на 20 июня деньги не поступили.

Как решить проблему

В Пенсионном фонде добавили, что для выяснения этого вопроса следует обратиться за консультацией на "горячую линию" контакт-центра по телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 или через портал электронных услуг по ссылке.

Кроме того, ознакомиться с перечнем сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением этого вопроса, можно по ссылке.

Как сохранить пенсию во время оккупации

Для сохранения пенсий и социальных выплат, пенсионеры, живущие на оккупированных территориях, могут воспользоваться специальным механизмом через приложение "Дия". Таким образом приезжать на подконтрольную территорию Украины необязательно.

Для сохранения пенсии надо оформить "Дия.Подпись" - электронная подпись используется для подписания документов в приложении "Дия" и онлайн.

Чтобы получить подпись, необходима ID-карта и биометрический заграничный паспорт в приложении "Дия".

Как получить "Дия.Подпись"