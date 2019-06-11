Пенсионеров ждут неприятные нововведения: заслуженный отдых отменяется

Уже в июле пенсионеров ждет поэтапное повышение требований по стажу. На заслуженный отдых не смогут выйти даже те, кому исполнилось 60 лет. А потому украинцам стоит заранее начинать задумываться о своем будущем.

В 2019-м вступают в силу новые требования по стажу. На пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 26 лет стажа, в 63 года - от 16 до 26 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 15 лет стажа. Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа.

Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства соцполитики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше.

Даже несколько лет работы без официального оформления в отделе кадров могут лишить права на пенсию в 60 лет.

Пенсия в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

К слову, шанс получать максимальную пенсию - иметь белую высокую заработную плату. Например, на сегодняшний день при стаже в 35 лет необходимо зарабатывать примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого оплачивается взнос в Пенсионный фонд.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров.

Ранее сообщалось о том, что пенсионный фонд 2 мая 2019 года начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель.

Монетизированные субсидии выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

Мы также писали о том, что доходы Пенсионного фонда в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн.