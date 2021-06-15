Пенсионеров заставят платить за проезд в общественном транспорте: кто это придумал и зачем

Что будет вместо льготных пропусков

Согласно законопроекту, льгота будет монетизирована. То есть каждому, кто имеет право пользоваться общественным транспортом бесплатно, будет начисляться определенная денежная сумма.

При этом размер и порядок монетизации будут определять местные власти.

Когда вступит в силу законопроект, если Рада его примет

Согласно тексту документа, в случае его принятия Верховной Радой закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

Полное название нормативного актам"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот". 11 июня его зарегистрировали в Верховной раде под номером 5651.

Сколько будут платить и кому выгодна отмена льгот на проезд

В Кабмине уверены, что монетизация льгот на проезд должна помочь всем участникам общественных перевозок. Так, ожидается, что автоперевозчики больше не будут возмущаться из-за отсутствия возмещения денег за перевозку льготников.

Цифр в законопроекте нет - все решения по суммам он делегирует местным властям, которые будут определять порядок выплат и суммы компенсации проезда.

В тексте не указывается также и количество поездок в месяц, которое будет переведено в денежную форму.

Кому монетизируют льготу