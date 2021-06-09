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Льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму: Кабмин предложил законопроект

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Украина, Среда 09 июня 2021 13:26
Льготы за проезд и коммуналку переведут в денежную форму: Кабмин предложил законопроект Фото: Кабмин предлагает отменить бесплатный проезд и выплачивать компенсации (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах, который предусматривает передачу полномочий органам местной власти и предоставление льгот в денежной форме. Документ будет подан в Верховную Раду.

Решение принято во время заседания правительства 9 июня, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменениями предусматривается, что "льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации, что будет способствовать адресности предоставления льгот исходя из возможностей местных бюджетов".

Проект касается льгот на оплату проезда в транспорте. При этом бесплатный проезд по предъявлению соответствующего удостоверения отменяется. Кроме того, переводятся в денежную форму льготы на коммунальные услуги. Решения по льготам будут принимать органы местной власти.

В документе говорится, что сейчас законами Украины установлены льготы по оплате проезда и другие льготы отдельным категориям граждан (ветераны войны, ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований; лица с инвалидностью; родители военнослужащих, которые погибли или умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные лица, дети из многодетных семей).

"Целью принятия акта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и других льгот отдельным категориям граждан в денежной форме путем делегирования органам местного самоуправления полномочий по определению порядка предоставления и размеров денежной компенсации", - говорится в документе.

Напомним, ранее министр соцполитики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что Министерство социальной политики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагается ввести местным властям.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

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