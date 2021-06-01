С 1 июня в разных городах подорожал проезд в транспорте: где платят больше всего

В Украине во многих городах с 1 июня повысили тарифы на проезд в общественном транспорте . В некоторых подорожал проезд только в маршрутках, а в некоторых – подняли цены также на трамвай и троллейбус.

В каких городах жители уже начали ездить по новым тарифам и чего ожидать в ближайшее время – читайте в нашем материале ниже.

Киев

Проезд в маршрутках столицы стоит теперь 10 гривен. Тарифы на проезд в метро на данный момент находятся на рассмотрении и по прогнозам, жителям города стоит ожидать повышения только к концу лета. Ориентировочный тариф может составить 15-20 гривен.

Харьков

Цены на проезд в общественном транспорте поднялись до 8-10 гривен. Цена зависит от длины маршрута и наполняемости. А вот пригородные маршруты начали поднимать цены, и выше – на некоторых направлениях проезд стоит от 15 до 18 гривен.

Днепр

В середине мая местные власти решили поднять цены на проезд до 10 гривен. При этом, социальные маршрутки будут стоить 6,50 гривны. Некоторые маршруты автобусов будут перевозить пассажиров по 13 и 14 гривен. В электротранспорте планируют повысить тарифы на проезд с 6 до 8 гривен. Однако на данный момент окончательного решения еще нет. Сейчас проезд в троллейбусе – 6 гривен, маршрутки - 8 гривен.

Одесса

Тарифы на проезд в электротранспорте пока не изменился, а стоимость одной поездки в маршрутке держится на уровне 7-8 гривен. Пригородные маршруты – до 15 гривен.

Львов

Проезд в транспорте Львова повысили еще в конце мая. Адаптивный период длился около 10 дней. Проезд в трамваях и троллейбусах подорожал после 21 мая – до 10 гривен, а вот маршрутки подтягивались дольше, но уже к 1 июня почти все городские маршруты стали брать 10 гривен за поездку. Пригородные маршрутки стоят немного дороже – от 12 до 15 гривен.

Винница

С 1 июня в Виннице также подорожал проезд в маршрутках – до 10 гривен. Перевозчики несколько месяцев добивались повышения и хотели установить тариф в размере 12 гривен. Такая цена сейчас за одну поездку на пригородных маршрутах и ночных рейсах. Стоимость проезда в троллейбусе – 4 гривны.

Ровно

С 1 июня проезд в троллейбусах подорожал до 6 гривен, а в маршрутках – до 8 гривен.

Полтава

В городе цены подняли еще в середине мая. С 16 числа проезд в троллейбусе составил 3 гривны, в маршрутках – 5 гривен.

Какие цены на проезд в других городах Украины

В Житомире проезд в троллейбусах стоит 4-6 гривен, автобусы и маршрутки – 5-8 гривен

В Запорожье троллейбусы – 6 гривен, автобусы и маршрутки – 7-8 гривен.

В Ивано-Франковске от 4 до 6 гривен.

В Кривом Роге проезд в маршрутках 5-7 гривен.

В Мариуполе от 7 до 8 гривен.

В Николаеве от 6 до 10 гривен, в зависимости от маршрута.

В Хмельницком – 5 гривен

В Черновцах и Черкассах проезд в электротранспорте - 5 гривен, в маршрутках и автобусах – 7 гривен.

Почему дорожает проезд в транспорте

Как объясняют городские власти, подорожание в первую очередь связано с повышением цен на сопутствующие составляющие для обслуживания транспорта. Также одной из важных причин называется снижение пассажиропотока из-за пандемии.

Почти во всех городах Украины перевозчики требовали повышения тарифов еще зимой, и цены указывались от 10 до 12 гривен. Так как во многих городах проезд подорожал в среднем на 2 гривны, то к осени стоит ожидать очередной виток поднятия тарифов на проезд.