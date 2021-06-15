Пенсіонерів змусять платити за проїзд у громадському транспорті: хто це придумав і навіщо

Що буде замість пільгових перепусток

Згідно законопроекту, пільга буде монетизована. Тобто кожному, хто має право користуватися громадським транспортом безкоштовно, буде нараховуватися певна грошова сума.

При цьому розмір та порядок монетизації буде визначати місцева влада.

Коли набуде чинності законопроект, якщо Рада його ухвалить

Відповідно до тексту документу, в разі його ухвалення Верховною Радою закон має набрати чинності з 1 січня 2023 року.

Повна назва нормативного акту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг". 11 червня його зареєстрували у Верховній раді під номером 5651.

Скільки платитимуть і кому вигідне скасування пільг на проїзд

У Кабміні впевнені, що монетизація пільг на проїзд повинна допомогти всім учасникам громадських перевезень. Так, очікується, що автоперевізники більше не обурюватимуться через відсутність відшкодування грошей за перевезення пільговиків.

Цифр у законопроекті немає - всі рішення по сумам він делегує місцевій владі, яка буде визначати порядок виплат і суми компенсації проїзду.

В тексті не вказується також і кількість поїздок на місяць, яка буде переведена в грошову форму.

Кому монетизують пільгу