Пенсионеров оставляют без дополнительных выплат: кого это коснется

Пенсионеры в Украине могут остаться без дополнительных выплат из-за изменений в некоторых законодательных актах. Речь в данном случае идет о пенсии по выслуге лет.

Как пишут "Факты" со ссылкой на сайт "Одесские газеты", подобное приключилось с пенсионером из Львовской области. Он родился в 1963 году и начал трудиться с 1978-го. С мая 2005-го мужчина работает осмотрщиком-ремонтником вагонов.

Пенсионер говорит, что мог бы выйти на пенсию по выслуге лет еще в 2018-м. Но в районном управлении ПФУ ему заявили, что такой возможности у него нет.

В нашей стране пенсия по выслуге лет определяется статьей 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

В пункте "а" как раз перечислены рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, которые осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене.

Пенсию по выслуге лет они могут получить после достижения 55 лет и при стаже работы: для мужчин не менее 30 лет (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе); для женщин не менее 25 лет (из них не менее 10 лет на указанной работе)

Но есть нюанс. Дело в том что с октября 2017-го в силу вступили некоторые положения Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении повышения пенсий" № 2148-VIII (3 октября 2017 года).

Согласно изменениям право на пенсию по выслуге лет осталось только за теми, у которых на момент вступления в силу этого закона уже была необходимая выслуга.

"Вам 55 лет исполнилось только в 2018 году. А по состоянию на октябрь 2017 года у вас не было 12 с половиной лет работы осмотрщиком вагонов. Возможно, ситуацию может исправить тот факт, что вы еще работали диспетчером. Так или иначе, вам следует требовать письменный ответ из местного Пенсионного фонда о причинах отказа в назначении пенсии", - ответили пенсионеру.

Ранее мы писали, что пенсии в Украине будут начислять по новым правилам в 2021 году.

Также сообщалось, что некоторые пенсионеры могут получить при выходе на отдых сразу 10 пенсионных выплат.