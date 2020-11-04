Пенсіонерів залишають без додаткових виплат: кого це торкнеться

Пенсіонери в Україні можуть залишитися без додаткових виплат через зміни до деяких законодавчих актів. Мова в даному разі йде про пенсії за вислугою років.

Як пишуть "Факти" з посиланням на сайт "Одеські газети", подібне сталося з пенсіонером зі Львівської області. Він народився в 1963 році і почав працювати з 1978-го. З травня 2005-го чоловік працює оглядачем-ремонтником вагонів.

Пенсіонер каже, що міг би вийти на пенсію за вислугою років ще в 2018-му. Але в районному управлінні ПФУ йому заявили, що такої можливості у нього немає.

В нашій країні пенсія за вислугою років визначається статтею 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

У пункті "а" якраз перераховані робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені.

Пенсію за вислугою років вони можуть отримати після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків не менше 30 років (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі); для жінок не менше 25 років (з них не менше 10 років на зазначеній роботі)

Але є нюанс. Справа в тому, що з жовтня 2017-го чинності набрати деякі положення Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" № 2148-VIII (3 жовтня 2017 року).

Згідно зі змінами право на пенсію за вислугою років залишилося тільки за тими, у яких на момент набрання чинності цього закону вже була необхідна вислуга.

"Вам 55 років виповнилося лише у 2018 році. А станом на жовтень 2017 року у вас не було 12 з половиною років роботи оглядачем вагонів. Можливо, ситуацію може виправити той факт, що ви ще працювали диспетчером. Так чи інакше, вам слід вимагати письмову відповідь з місцевого Пенсійного фонду про причини відмови в призначенні пенсії", - відповіли пенсіонерові.

Раніше ми писали, що пенсії в Україні будуть нараховувати за новими правилами у 2021 році.

Також повідомлялося, що деякі пенсіонери можуть отримати при виході на відпочинок відразу 10 пенсійних виплат.