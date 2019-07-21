ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пенсионерка отчитала Розумкова на избирательном участке (видео)

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 12:51
Пенсионерка отчитала Розумкова на избирательном участке (видео)
Пенсионерка отчитала Дмитрия Розумкова (фото: скриншот с видео)

Разумков проголосовал на выборах в Раду

Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков попал в интересную ситуацию во время голосования на внеочередных парламентских выборах, которые проходят сегодня, 21 июля.

Когда Разумков пришел на избирательный участок, то у него завязался словесный диалог с пенсионеркой, которая также пришла отдать свой голос за ту или иную партию.

Пенсионерка отчитала Дмитрия Розумкова (видео: YouTube/FT_UA)

При этом пенсионерка заявила, что выборы - серьезная работа, а не игра.

"Вы не играйте, а работайте на Украину", – сказала женщина.

В свою очередь Разумков отметил, что партия "Слуга Народа" не играет, а работает только в интересах Украины.

Пенсионерка отчитала Дмитрия Розумкова (видео: YouTube/В УКРАИНЕ)

Напомним, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также успела уже проголосовать на выборах в Верховную Раду. Кроме того, политик прочитала стихотворение, которое написала известная украинская поэтесса.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Притула рассказал о том, кто является спонсором партии "Голос", а также о новой люстрации народных депутатов.

Мы также писали о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара после выборов в Верховную Раду, которые проходят сегодня, 21 июля. При этом эксперты пересмотрели прогноз курса доллара на ближайшие полгода.

Стоит отметить, что экстрасенс рассказал, какие перспективы на выборах в Раду 2019 у партий "Голос", "Слуга народа" и других.

Выборы в Раду: как проходит голосование Доскакались: номер Квартала 95 про выборы "взорвал" сеть
Новости Украины Слуга народавыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь