Пенсионерка отчитала Розумкова на избирательном участке (видео)

Пенсионерка отчитала Дмитрия Розумкова (фото: скриншот с видео)

Разумков проголосовал на выборах в Раду

Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков попал в интересную ситуацию во время голосования на внеочередных парламентских выборах, которые проходят сегодня, 21 июля.

Когда Разумков пришел на избирательный участок, то у него завязался словесный диалог с пенсионеркой, которая также пришла отдать свой голос за ту или иную партию.

Пенсионерка отчитала Дмитрия Розумкова (видео: YouTube/FT_UA)

При этом пенсионерка заявила, что выборы - серьезная работа, а не игра.

"Вы не играйте, а работайте на Украину", – сказала женщина.

В свою очередь Разумков отметил, что партия "Слуга Народа" не играет, а работает только в интересах Украины.

Пенсионерка отчитала Дмитрия Розумкова (видео: YouTube/В УКРАИНЕ)

Напомним, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также успела уже проголосовать на выборах в Верховную Раду. Кроме того, политик прочитала стихотворение, которое написала известная украинская поэтесса.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Притула рассказал о том, кто является спонсором партии "Голос", а также о новой люстрации народных депутатов.

Мы также писали о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара после выборов в Верховную Раду, которые проходят сегодня, 21 июля. При этом эксперты пересмотрели прогноз курса доллара на ближайшие полгода.

Стоит отметить, что экстрасенс рассказал, какие перспективы на выборах в Раду 2019 у партий "Голос", "Слуга народа" и других.