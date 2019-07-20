Взять деньги у олигарха - это выстрелить в себя: Притула о спонсорах

Притула рассказал о спонсировании партии "Голос" (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула в интервью рассказал о финансировании партии "Голос"

Сергей Притула рассказал о том, кто спонсирует партию "Голос", а также озвучил своим мысли касательно очередной люстрации народных депутатов. Об этом он рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", анонс которой опубликовал "5 канал" на своей странице в Facebook.

Ведущая спросила у украинского шоумена и волонтера, который баллотируется на внеочередные выборы по списку партии "Голос", правда ли, что данную партию спонсирует генеральный директор инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала и миллиардер Виктор Пинчук.

Притула ответил, что Пинчук точно не имеет никакого отношения к спонсированию партии "Голос". При этом он подчеркнул, что в начале своей политической карьеры взять деньги у олигарха - это все равно, что выстрелить себе в ногу.

Притула рассказал о спонсировании партии "Голос" (видео: facebook.com/5kanal)

Но он утвердительно кивнул ведущей на вопрос о вливании денег в партию со стороны Томаша Фиалы.

Касательно люстрации Притула ответил, что понимает зачем надо было люстрировать тех, кто управлял Украиной и довел страну до расстрела людей на Майдане.

При этом он не понимает, зачем необходимо люстрировать тех, кто пришел к власти после 2014 года. Он отметил, что после "Революции достоинства" в Раду пришло немало людей с различных секторов, которые желали помочь своей стране.

"То, что половина из них или накрылась медным тазом, или забуксовала, - это уже третий вопрос", - заявил Притула.

Напомним, что Сергей Притула в очередной раз разнес депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева в прямом эфире.

Ранее сообщалось о том, что Притула рассказал о серьезной травме и операции, которую получил в прошлом месяце.