Пенсіонери отримають доплати влітку: кому саме пощастить

В Україні пенсіонери влітку зможуть отримати надбавки та доплати до пенсії, при цьому сума залежить від декількох критеріїв: професія, стаж тощо.
Про те, хто, коли та скільки отримає доплат - читайте в матеріалі Styler.
У червні поточного року пенсіонери, що продовжують працювати, отримають доплати за квітень, травень і червень.
Сума доплати залежатиме від робочого стажу, розміру зарплати та пенсії. Наприклад, пенсіонери, які працюють, із 35 роками стажу і пенсією в розмірі 5 842 грн можуть розраховувати на доплату в розмірі 1 000 грн.
За даними ПФУ, пенсіонерів, які працюють - 2,7 мільйона, однак підвищення виплат отримають близько 600 тисяч осіб. Ті, хто вже отримав перерахунок у 2022 році, у 2023 році не претендуватимуть на підвищення виплат.
Надбавки до пенсії отримуватимуть такі категорії пенсіонерів, що працюють:
У липні надбавки до пенсій отримають представники таких професій:
Після індексації розмір виплат представникам зазначених професій має збільшитися на 19,7%. Однак конкретна сума підвищення буде різною для кожного пенсіонера.
У серпні надбавки до пенсій отримуватимуть такі категорії осіб:
Платіж, який зазвичай виплачують ветеранам і жертвам нацистських переслідувань 5 травня, 2023 року перенесли на серпень. Однак суми доплат для українців поки що невідомі.
Є декілька категорій пенсіонерів, кому не підвищать виплати в цьому році:
Раніше ми писали про те, хто з пенсіонерів можуть отримати доплати по 300 гривень.
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