Пенсионеры получат доплаты летом: кому именно повезет

В Украине пенсионеры летом могут получить надбавки и доплаты к пенсии, при этом сумма зависит от нескольких критериев: профессия, стаж и не только.
О том, кто, когда и сколько получит доплат - читайте в материале Styler.
В июне текущего года продолжающие работать пенсионеры получат доплаты за апрель, май и июнь.
Сумма доплаты будет зависеть от рабочего стажа, размера заработной платы и пенсии. Например, работающие пенсионеры с 35 годами стажа и пенсией в размере 5 842 грн могут рассчитывать на доплату в размере 1 000 грн.
По данным ПФУ, работающих пенсионеров - 2,7 миллиона, однако повышение выплат получат около 600 тысяч человек. Те, кто уже получил перерасчет в 2022 году, в 2023 году не будут претендовать на повышение выплат.
Надбавки к пенсии будут получать следующие категории работающих пенсионеров:
В июле надбавки к пенсиям получат представители таких профессий:
После индексации размер выплат представителям этих профессий должен увеличиться на 19,7%. Однако конкретная сумма повышения будет разной для каждого пенсионера.
В августе надбавки к пенсиям будут получать следующие категории лиц:
Платеж, который обычно выплачивают ветеранам и жертвам нацистских преследований 5 мая, 2023 перенесли на август. Однако суммы доплат для украинцев пока неизвестны.
Есть несколько категорий пенсионеров, кому не повысят выплаты в этом году:
Раньше мы писали о том, кто из пенсионеров может получить доплаты по 300 гривен.
Читайте также, как узнать размер своей будущей пенсии.