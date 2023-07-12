Пенсіонери можуть самостійно обирати розмір своєї пенсії: як це зробити

Як самостійно підвищити пенсії

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" людина, яка має право на різні види пенсії, може отримувати одну з них на вибір.

Тобто якщо розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір отримуваної пенсії за віком, пенсіонер може змінити вид пенсії.

Які види пенсій існують та яку обрати

Пенсія за віком

Це найпоширеніший вид пенсії, адже її отримують усі громадяни України, які досягли пенсійного віку. Мінімальний стаж для виходу на пенсію для чоловіків та жінок становить 30 років.

Розмір пенсії за віком залежить від тривалості стажу та розміру заробітної плати. Середній розмір пенсії в Україні становить 5 238 гривень.

Пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

особи з інвалідністю I групи - 100% пенсії за віком

особи з інвалідністю II групи - 90% пенсії за віком

особи з інвалідністю III групи - 50% пенсії за віком

Інфографіка: Пенсійний фонд України

Тобто якщо ви маєте третю групу інвалідності, а ваша пенсія за віком становила 5 000 гривень, то пенсія по інвалідності буде 2 500 гривень.

Проте якщо ваша пенсія по інвалідності більша, ніж за віком, ви можете змінити вид виплат.

Пенсія по втраті годувальника

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

на одного непрацездатного члена сім'ї - 50% пенсії за віком померлого годувальника

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками

Інфографіка: Пенсійний фонд України

Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший подають до органу Пенсійного фонду за місцем проживання чи реєстрації пенсіонера.