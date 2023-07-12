Пенсионеры могут самостоятельно выбирать размер своей пенсии: как это сделать

Украинские пенсионеры могут повысить суммы ежемесячно получаемых выплат. И для этого совсем необязательно иметь дополнительные годы стажа.
Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человек, имеющий право на различные виды пенсии, может получать одну из них по выбору.
То есть, если размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, чем размер получаемой пенсии по возрасту, пенсионер может изменить вид пенсии.
Это самый распространенный вид пенсии, ведь ее получают все граждане Украины, достигшие пенсионного возраста. Минимальный стаж для выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 30 лет.
Размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы. Средний размер пенсии в Украине составляет 5 238 гривен.
Пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах:
Инфографика: Пенсионный фонд Украины
То есть если у вас третья группа инвалидности, а ваша пенсия по возрасту составляла 5 000 гривен, то пенсия по инвалидности будет 2 500 гривен.
Однако если ваша пенсия по инвалидности больше, чем по возрасту, вы можете изменить вид выплат.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:
Инфографика: Пенсионный фонд Украины
Заявление о переводе с одного вида пенсии в другой подают в орган Пенсионного фонда по месту жительства или регистрации пенсионера.
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