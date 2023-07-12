RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пенсионеры могут самостоятельно выбирать размер своей пенсии: как это сделать

Как изменить вид пенсии (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские пенсионеры могут повысить суммы ежемесячно получаемых выплат. И для этого совсем необязательно иметь дополнительные годы стажа.

Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как самостоятельно повысить пенсии

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человек, имеющий право на различные виды пенсии, может получать одну из них по выбору.

То есть, если размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, чем размер получаемой пенсии по возрасту, пенсионер может изменить вид пенсии.

Какие виды пенсий существуют и какую выбрать

  • Пенсия по возрасту

Это самый распространенный вид пенсии, ведь ее получают все граждане Украины, достигшие пенсионного возраста. Минимальный стаж для выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 30 лет.

Размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы. Средний размер пенсии в Украине составляет 5 238 гривен.

  • Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах:

  • лица с инвалидностью I группы - 100% пенсии по возрасту
  • лица с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту
  • лица с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту

Инфографика: Пенсионный фонд Украины

То есть если у вас третья группа инвалидности, а ваша пенсия по возрасту составляла 5 000 гривен, то пенсия по инвалидности будет 2 500 гривен.

Однако если ваша пенсия по инвалидности больше, чем по возрасту, вы можете изменить вид выплат.

  • Пенсия по потере кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца
  • на двоих и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными долями

Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Заявление о переводе с одного вида пенсии в другой подают в орган Пенсионного фонда по месту жительства или регистрации пенсионера.

Ранее мы объясняли, засчитывается ли страховой стаж, если предприятие стоит на простое во время войны.

Читайте также, кому из пенсионеров в июле 2023 существенно поднимут выплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в УкраїніПенсии