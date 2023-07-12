Пенсионеры могут самостоятельно выбирать размер своей пенсии: как это сделать

Как самостоятельно повысить пенсии

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человек, имеющий право на различные виды пенсии, может получать одну из них по выбору.

То есть, если размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, чем размер получаемой пенсии по возрасту, пенсионер может изменить вид пенсии.

Какие виды пенсий существуют и какую выбрать

Пенсия по возрасту

Это самый распространенный вид пенсии, ведь ее получают все граждане Украины, достигшие пенсионного возраста. Минимальный стаж для выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 30 лет.

Размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы. Средний размер пенсии в Украине составляет 5 238 гривен.

Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах:

лица с инвалидностью I группы - 100% пенсии по возрасту

лица с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту

лица с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту

Инфографика: Пенсионный фонд Украины

То есть если у вас третья группа инвалидности, а ваша пенсия по возрасту составляла 5 000 гривен, то пенсия по инвалидности будет 2 500 гривен.

Однако если ваша пенсия по инвалидности больше, чем по возрасту, вы можете изменить вид выплат.

Пенсия по потере кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными долями

Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Заявление о переводе с одного вида пенсии в другой подают в орган Пенсионного фонда по месту жительства или регистрации пенсионера.