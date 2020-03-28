Пенсионерам в Украине трижды доплатят весной 2020: кому повезет

Пенсии в Украине будут трижды повышаться весной 2020. Это касается индексации выплат, единоразовой помощи и доплат по возрасту. Кто может рассчитывать на прибавку к ежемесячной пенсии - в материале Styler.

"Карантинная тысяча"

В апреле более 10 млн украинских пенсионеров получат обещанную доплату из-за введения карантина в Украине - 1 тысячу гривен.

Кроме того, министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что на доплату могут также рассчитывать люди с инвалидностью и получатели социальных пенсий. Всего в Украине около 400 тысяч таких людей.

Индексацию проведут в мае

Индексацию трудовых пенсий с учетом инфляции и уровня средней зарплаты проведут в мае. На гарантированное повышение ежемесячных выплат после индексации могут рассчитывать около 7 млн украинских пенсионеров.

На индексацию не могут рассчитывать: работающие пенсионеры (им проводят перерасчет отдельно), те, кто оформил пенсию недавно (в 2019-2020 годах), получатели социальных пенсий (не имеющие необходимого страхового стажа), получатели максимальных пенсий, пожизненного содержания и другие категории.

Доплата тем, кому за 80

В Министерстве социальной политики также пообещали в мае прибавить по 500 грн к ежемесячным выплатам тем пенсионерам, которым 80 лет и больше. Таких в Украине около 1,5 миллиона.

В ведомстве напомнили, что индексацию и дополнительные выплаты проведут автоматически. Никуда ходить не нужно.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы пенсионеры получили "карантинную тысячу".