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ПФУ увеличил выплату пенсий в марте

Новости » Экономика     25.03.2020 - 18:06
ПФУ увеличил выплату пенсий в марте
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За месяц на пенсии направлено 36 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за март направлено 36,04 млрд грн, что несколько больше, чем в феврале (35,9 млрд грн).

ПФУ увеличил выплату пенсий в марте

Отметим, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что индексацию трудовых пенсий украинцев проведут с мая 2020 года, в рамках которой пенсии на 11% повысят для 7 млн человек.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что индексация пенсий в Украине возможна за счет сокращения расходов государственного бюджета. По ее словам, одним из источников финансирования индексации пенсий будут государственные компании, и доходы государственных банков.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

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