Пенсионерам доплатят тысячу: что для этого нужно сделать

Пенсионерам в Украине доплатят тысячу гривен (коллаж: РБК-Украина)

Украинским пенсионерам пообещали выплатить тысячу гривен из-за карантина

Пенсии в Украине пообещали увеличить после введения карантина в Украине из-за коронавируса. Такое повышение будет единоразовым, каждый пенсионер с ежемесячными выплатами менее пяти тысяч гривен, получит тысячу гривен доплаты. Что для этого нужно - в материале Styler.

Так, в Пенсионном фонде сообщили, что получение разовой помощи не такой уж и простой процесс, как казалось. Для того, чтобы каждый пенсионер смог получить деньги на свой счет необходимо ввести ряд законодательных изменений. В частности, такие перемены нужно внести в Государственный бюджет и в бюджет Пенсионного фонда Украины.

Также в ПФУ уточнили, что такие выплаты будут необходимы для 10 миллионов пенсионеров. Именно столько людей в Украине получают в месяц менее 5 тысяч гривен.

Отметим, что обещанные выплаты должны будут поступать на счета украинцев уже с 1 апреля. Чтобы обеспечить выплаты всем, необходимо 10 млрд гривен.

Ранее Марина Лазебная, министр социальной политики в программе "Право на владу" рассказала, что единоразовые выплаты кроме пенсионеров по возрасту смогут получить также люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, а также получатели социальных пенсий.

Ранее мы писали, что в Киеве за 22 марта количество заболевших коронавирусом с девяти увеличилось до 29-ти. При этом 14 из 20 заболевших за последние сутки летели одним и тем же рейсом.