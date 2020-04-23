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Пенсионерам приготовили неприятный сюрприз с "карантинной тысячей"

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 20:28
Пенсионерам приготовили неприятный сюрприз с "карантинной тысячей"
Карантинную тысячу вовремя получат не все пенсионеры (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионерам назвали сроки выплаты "карантинной тысячи"

Выплаты в связи карантином смогут вовремя получить не все пенсионеры. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. В ведомстве также назвали граничные сроки выплаты "карантинной тысячи".

Так, ПФУ уже направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи 23 апреля. И некоторые пенсионеры уже в этот день получили деньги.

При этом 6,4 миллиона пенсионеров, которые получают деньги через банки должны будут получить денежную помощь не позднее пятницы, 24 апреля.

Но в Украине есть огромное количество пенсионеров - 3,5 миллиона, что получают ежемесячно пенсию через "Укрпочту". "Карантинную тысячу" будут доставлять им домой почтальоны в течение пяти календарных дней со дня поступления средств.

В случае же невозможности выплаты в эти сроки пособие может будет начислено аж в июне. Таким образом, часть пенсионеров сможет получить "карантинную тысячу" не позднее 25 июня.

В ПФУ также попросили в случае возникновения сложностей с получением выплат обращаться к ним дистанционно:

Пенсионерам приготовили неприятный сюрприз с &quot;карантинной тысячей&quot;

Когда украинцам выплатят "карантинную тысячу" (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Ранее мы писали, что еще одна категория украинцев получит прибавку к пенсии весной 2020.

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