Пенсії в Україні: як правильно розрахувати і хто отримає більше

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні - сума щомісячних виплат залежить від ряду факторів

Пенсії в Україні нараховуються індивідуально кожному українцеві за спеціальною формулою, змінними в якій є зарплата працівника, його страховий стаж, а також показник середньої зарплати в Україні за попередній період. Як правильно розрахувати пенсію і хто може отримати більше - в матеріалі Styler.

Хоча розмір пенсії обмежується законодавством України, для кожного одержувача виплат розмір вираховується окремо.

За якою формулою розраховують пенсію

Алгоритм розрахунку виглядає так: P = Zз × Кз × Kc.

Р - пенсія в гривнях.

Zз - середня місячна зарплата в Україні за три останніх роки, коефіцієнт оголошує ПФУ (у 2020 році - 9476 грн 84 копійки).

Кз - коефіцієнт заробітної плати (співвідношення між середньою по країні і тією, яку в цей період момент отримував пенсіонер).

Kc - коефіцієнт страхового стажу. Це множник тривалості років стажу роботи на величину оцінки першого року страхового стажу (з 1 січня 2018 року становить 1 (раніше був 1,35).

Таким чином, пенсія залежить не тільки від того, скільки пропрацювала людина і яку зарплату отримувала, але і від того, коли вона пішла на пенсію. Як приклад наводяться такі варіанти:

шахтар зі стажем 46 років вийшов на пенсію у 2008 році - йому нарахували 3300 грн пенсії.

шахтар з тим же стажем вийшов у 2016 році. Йому нарахували 8400 грн.

Відзначимо, що ця сума буде змінюватися після щорічних індексацій у березні. В цьому році індексацію проведуть за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік". Експерти вважають, що після перерахунку пенсії в середньому зростуть на 12-15%.

Нагадаємо, що в Україні у 2020 році буде тричі перерахована пенсія: після індексації у березні, а також підвищення розміру мінімальної пенсії в липні і грудні цього року. До кінця 2020 року мінімальна пенсія складе 1769 грн.