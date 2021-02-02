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Часть украинских пенсионеров ждет повышение до 30 тысяч: кому повезет

Вторник 02 февраля 2021 09:43
Часть украинских пенсионеров ждет повышение до 30 тысяч: кому повезет
Пенсионерам в Украине повысят пенсии до 30 тысяч (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Части украинских пенсионеров повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. Так, в комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555-4555-1. Они предусматривают рост пенсий для чернобыльцев с десяти прожиточных минимумов до пяти минимальных зарплат.

На сайте Верховной Рады сообщается, что Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законы утвердил принятие этих законопроектов.

Если сейчас пенсии для этих категорий составляют 17 690 грн, то теперь их ждет повышение до 30 тысяч гривен. Ведь одна минимальная зарплата в Украине с 1 января составляет 6 тысяч гривен.

Речь идет о следующих категориях пенсионеров-чернобыльцев:

  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой,
  • граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, вследствие чего получили инвалидность.

"Комитет поддержал оба законопроекта и предложил комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов самостоятельно определиться по поводу решения по этим законопроектам", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться с проблемами со стажем.

Также сообщалось, что пенсионеров может ждать неприятный сюрприз с пенсиями на карточку.

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