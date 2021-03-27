ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому і скільки додадуть

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 11:45
Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому і скільки додадуть Колаж РБК-Україна: Пенсії в Україні перерахують 1 квітня
Автор: Світлана Мащенко

Для частини пенсіонерів в Україні буде проведений перерахунок виплат з 1 квітня 2021 року. Мова йде про тих, хто продовжив працювати після виходу на відпочинок, але надбавку отримають не всі. Кому і скільки додадуть - читайте нижче в матеріалі.

Про це йдеться в законі України про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Згідно з законом, перерахунок проведуть тим пенсіонерам, кому виплати були призначені або ж перераховані два роки тому (до 1 квітня 2019-го). При цьому розмір надбавки буде залежати від розрахункової виплати, чим вона вища - тим більше додадуть.

Таким чином пенсії перерахують таким категоріям працюючих пенсіонерів:

  • Хто після виходу на пенсію отримав не менше 24 місяців додаткового стажу. Причому цей термін не залежить від перерв на роботі.
  • Приблизний розмір надбавки - 2% від розрахункового розміру пенсії.
  • Якщо ж зарплата працюючих на пенсії зменшилася, вони мають право враховувати середній заробіток за попередній період.

За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них пішли на відпочинок протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

В законі уточнюється, що для перерахунку звертатися нікуди не треба. Його проведуть автоматично.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах", - йдеться в нормативному акті.

Раніше ми писали, що частину українських пенсіонерів чекає підвищення до 30 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя пенсії
LITE
Свято 27 березня: що сьогодні заборонено робити, усі прикмети, у кого день ангела
Свято 27 березня: що сьогодні заборонено робити, усі прикмети, у кого день ангела