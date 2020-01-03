Пенсионерам в Украине готовят очень неприятный сюрприз: в чем суть

Пенсии в Украине в 2020 году начнут частично начислятся в рамках очередной пенсионной реформы. Украинцам готовят неприятный сюрприз в виде повышения пенсионного возраста, кроме того жителей страны постепенно будут переводить на накопительную систему. К чему стоит готовиться украинцам уже весной этого года - в материале Styler.

Народній депутат и глава Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала, что уже с 2023-го или 2025-го года в Украине будет плавно повышаться пенсионный возраст. Ориентировочно, будет добавляться один месяц в год.

Такие меры нужны для того, чтобы стимулировать украинцев работать дольше, чтобы заработать себе на более высокую пенсию.

Кроме того, Третьякова анонсировала, что уже в марте 2020 года будет запущена так называемая "вторая пенсия".

Суть программы заключается в том, что каждый работающий украинец должен будет пополнять лицевой счет. И при этом накопление к пенсии будет обязательным условием.

"Будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты", - заявила Третьякова.

Напомним, что в Украине продолжает действовать пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Ее запустили в 2011 году - каждый год возраст для выхода женщин на пенсию увеличивался на полгода. В 2021 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Кроме того, с 2018 года начала работать реформа по увеличению обязательного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Закончится эта реформа в 2028 году. В Минсоцполитики уже посчитали, что к этому времени в Украине половина людей пенсионного возраста не смогут оформить выплаты вовремя.