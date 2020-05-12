Пенсионерам приготовили приятный сюрприз: прибавку получат несколько категорий

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут повышены для нескольких категорий в июле 2020

Пенсии в Украине будут в очередной раз пересчитаны после изменения прожиточного минимума в стране с 1 июля 2020. Соответственно, изменится и размер минимальной пенсии, кроме того, продолжится "доплата за возраст". Кому и сколько добавят к пенсии летом - читайте в материале Styler.

Как изменится прожиточный минимум в Украине с 1 июля 2020 года:

для детей до 6 лет - 1859 грн (+80 грн);

для детей 6-18 лет - 2318 грн (+100 грн);

для трудоспособных лиц - 2197 грн (+95 грн);

для лиц, что утратили трудоспособность - 1712 грн (+74 грн).

Общий показатель прожиточного минимума изменится с 2027 грн до 2118 грн (на 91 грн).

В Украине с 1 июля увеличится прожиточный минимум (скрин: profiwins.com.ua)

Минимальная пенсия в Украине равняется показателю прожиточного минимума для лиц, что утратили трудоспособность. С 1 июля эта цифра вырастет на 74 грн и составит 1712 грн.

Минимальные выплаты в Украине - социальные пенсии - получают люди, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного стажа (на 2020 год - это 27 лет). Такую пенсию сегодня получают около 80 тысяч украинцев (0,7% от общего числа пенсионеров). Таким образом, для них с 1 июля выплаты вырастут до 1712 грн.

Повышение "минималки" изменит сумму выплат и для пенсионеров, которые получили "сверхстаж" (больше 35 лет для мужчин и 30 - для женщин). Они за каждый дополнительный год получают каждый месяц по 1% от минимальной пенсии. Для них прибавка увеличится с 16,38 грн до 17,12 грн.

Кроме того, еще одна категория пенсионеров сможет получить надбавку к выплатам. Это пенсионеры, которым исполнится 80 лет. После того, как в мае 1,5 млн украинцев получили ежемесячную прибавку в 500 грн, было анонсировано, что после исполнения этого возраста, каждый пенсионер может рассчитывать, что его пенсия автоматически увеличится на эту сумму.

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