Пенсіонерам приготували приємний сюрприз: надбавку отримають кілька категорій

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть підвищені для декількох категорій в липні 2020

Пенсії в Україні будуть в черговий раз перераховані після зміни прожиткового мінімуму в країні з 1 липня 2020. Відповідно, зміниться і розмір мінімальної пенсії, крім того, продовжиться "доплата за вік". Кому і скільки додадуть до пенсії влітку - читайте в матеріалі Styler.

Як зміниться прожитковий мінімум в Україні з 1 липня 2020 року:

для дітей до 6 років - 1859 грн (+80 грн);

для дітей 6-18 років - 2318 грн (+100 грн);

для працездатних осіб - 2197 грн (+95 грн);

для осіб, що втратили працездатність - 1712 грн (+74 грн).

Загальний показник прожиткового мінімуму зміниться з 2027 грн до 2118 грн (на 91 грн).

В Україні з 1 липня збільшиться прожитковий мінімум (скрін: profiwins.com.ua)

Мінімальна пенсія в Україні дорівнює показнику прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. З 1 липня ця цифра зросте на 74 грн і складе 1712 грн.

Мінімальні виплати в Україні - соціальні пенсії - отримують люди, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього стажу (на 2020 рік - це 27 років). Таку пенсію отримують близько 80 тисяч українців (0,7% від загальної кількості пенсіонерів). Таким чином, для них з 1 липня виплати зростуть до 1712 грн.

Підвищення "мінімалки" змінить суму виплат і для пенсіонерів, які отримали "надстаж" (понад 35 років для чоловіків і 30 - для жінок). Вони за кожен додатковий рік отримують щомісяця по 1% від мінімальної пенсії. Для них надбавка збільшиться з 16,38 грн до 17,12 грн.

Крім того, ще одна категорія пенсіонерів зможе отримати надбавку до виплат. Це пенсіонери, яким виповниться 80 років. Після того, як у травні 1,5 млн українців отримали щомісячну надбавку у 500 грн, було анонсовано, що після досягнення цього віку, кожен пенсіонер може розраховувати, що його пенсія автоматично збільшиться на цю суму.

Раніше ми писали, які ще сюрпризи чекають українських пенсіонерів до кінця 2020 року.